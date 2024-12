Dating verändert sich, so auch die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse von Singles. Sie wissen genau, was sie wollen. Laut einer Parship-Umfrage ist vor allem der Wunsch nach Exklusivität sehr ausgeprägt. Rund 80 Prozent der Singles möchten sich beim Kennenlernen auf eine Person fokussieren.

Egal ob in einer Bar, im Supermarkt oder beim Sport, obwohl Dating-Apps sich großer Beliebtheit erfreuen, freuen sich dennoch acht von zehn Menschen, wenn sie im Alltag angesprochen werden.

69 Prozent wünschen sich mehr Spontanität, anstatt wochenlang zu schreiben. In der Altersgruppe 40 bis 59 ist das Bedürfnis groß (76 Prozent), so etwas Druck rauszunehmen.

Baywatching

„Wer sich öffnet, muss auch die eigenen Bedürfnisse und Grenzen kennen. Für 2025 haben wir den Dating-Trend ,Baywatching‘ identifiziert. Dieser beschreibt, sich der eigenen Bedürfnisse (der eigenen Bucht = Bay) bewusst zu sein und diese beim Dating im Blick zu behalten und zu beschützen (watching)“, erklärt Eric Hegmann, Parship Studienbegleiter, Paartherapeut und Single-Coach.

Gar nicht beliebt sind bearbeitete Fotos, die meisten mögen es authentisch und echt. Genau genommen 66 Prozent wünschen sich unbearbeitete Bilder. „Interessant ist hier ein Blick auf die Generationen: Während in der Gen Z 79 Prozent natürliche Fotos bevorzugen, sind es bei den 60- bis 69-Jährigen nur halb so viele (39 Prozent)“, heißt es in der Studie.

Hoch im Kurs stehen auch traditionelle Werte und Höflichkeiten. Vor allem Frauen (63 Prozent) wünschen sich, dass der Mann ihnen die Tür aufhält oder die Rechnung übernimmt.

Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben

Mehr als drei Viertel der Singles toleriert kein zweigleisiges Dating ihres Gegenübers. Nur 22 Prozent stört es nicht, wenn das Gegenüber mehrere Personen gleichzeitig trifft.

Das Kennenlernen von Familie und Freunden während des Datings ist wenig beliebt. Sieben von zehn Frauen und sechs von zehn Männern bevorzugen es, das soziale Umfeld erst kennenzulernen, wenn die Beziehungsform geklärt ist.

Die Meinungen zu intimen Begegnungen beim ersten Date gehen auseinander. Für 79 Prozent der Frauen ist Sex beim ersten Treffen tabu. Nur 59 Prozent der Männer teilen diese Einstellung.