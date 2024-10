In Österreich verdienen Frauen nach wie vor um 16,6 Prozent weniger als Männer. Darauf aufmerksam gemacht wird am 1. November, dem Equal Pay Day - also jenem Tag, an dem Männer so viel verdient haben wie Frauen erst zu Jahresende. Damit sich diese Situation verbessert, bietet das geförderte Beratungsprogramm „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus“ jetzt einen kostenlosen und anonymen Online-Selbstcheck unter 100-prozent.at/selbstcheck an.

Der Check umfasst zehn Aussagen, die auf einer Skala von „stimme gar nicht zu“ bis „stimme vollkommen zu“ bewertet werden. „Anhand dieser Aussagen lässt sich eine vorläufige Einschätzung zur Situation und den damit verbundenen Herausforderungen im Bereich der Gleichstellung im Unternehmen feststellen. Die Teilnehmenden erhalten ein unmittelbares Ergebnis mit einer ersten Einschätzung zum Status Quo“, heißt es seitens der Berater.

Kostenlose Beratung

Mit dieser ersten Vorschau wolle man Unternehmen dazu motivieren, sich nachhaltig mit der Gleichstellung der Geschlechter auseinanderzusetzen. Das Beratungsangebot „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus“ ist für Unternehmen kostenlos und wird vom Europäischen Sozialfonds Plus und dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft finanziert. Der Fokus der Beratungen liegt auf der Implementierung und Professionalisierung von HR-Prozessen in den Bereichen Einkommen und Karriere, die zu mehr Gleichstellung im Unternehmen beitragen.