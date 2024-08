Klima-Aktivisten der Organisation „Letzte Generation“ haben Donnerstagfrüh den Flugverkehr in Deutschland massiv beeinträchtigt. Die Flughäfen Köln/Bonn und Nürnberg mussten den Flugverkehr einstellen. Die „Letzte Generation“ berichtete von mehreren Störaktionen an Flughäfen deutschlandweit. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln/Bonn ein.

Unter den Aktivisten ist auch die als „Klima Shakira“ bekannte Anja Windl (27). Sie verschaffte sich unerlaubten Zutritt am Flughafen in Stuttgart.

Ab 5 Uhr hätten insgesamt acht Menschen Rollbahnen auf den vier deutschen Flughäfen betreten und sich auf dem Asphalt festgeklebt, teilte die „Letzte Generation“ mit. „Jeweils zwei Menschen in orangen Warnwesten drückten friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift ‚Oil kills‘ und ‚Sign the treaty‘ zur Schau stellten“, hieß es. Die Start- und Landebahnen seien nicht betreten worden.

Die Parteizentrale der Regierungspartei SPD in Berlin wurde unterdessen in den frühen Morgenstunden mit oranger Farbe besprüht. Wie das Lagezentrum der Polizei in Berlin mitteilte, soll die Klima-Initiative „Letzte Generation“ das Willy-Brandt-Haus besprüht haben. Weitere Informationen wurden zunächst nicht genannt.