Es kam wohl für viele überraschend: Dienstagfrüh gaben die Aktivistinnen und Aktivisten von „Letzte Generation Österreich“ bekannt, dass es keine Proteste mehr geben werde, die Bewegung löse sich auf. Das kam just einen Tag nachdem der Kleinen Zeitung bestätigt wurde, dass es weitere Proteste, auch in Ferienfliegern, geben solle. Jetzt kam das Ende, die Bewegung zeigt sich enttäuscht, die Politik habe mit „kompletter Inkompetenz geglänzt“, die Gesellschaft habe versagt.

Letzte Generation: Klima-Shakira Anja Windl im großen Interview

Eines der bekanntesten „Letzte Generation“-Gesichter der ist Anja Windl. Die gebürtig aus Niederbayern stammende 27-Jährige studiert Psychologie in Klagenfurt, lebte in Graz und wurde mit ihren Tiktok-Videos und als Teil der Straßenklebeaktionen schnell als „Klima-Shakira“ bekannt. Weil sie eine Geldstrafe von 10.000 Euro wegen einer Verkehrsblockade nicht zahlen konnte, verbrachte sie bis Mitte Juli 42 Tage im Gefängnis. Bereuen tue sie nichts und würde alles wieder so machen, sagt sie im Interview.

„Letzte Generation“: Ende war keine leichte Entscheidung

„Letzte Generation“ bleibt in Deutschland aktiv