Die Verbindung zur Landwirtschaft wurde Sieglinde Rothschedl bereits in die Wiege gelegt. Denn die gebürtige Kärntnerin ist auf einem Bauernhof geboren und aufgewachsen. Nach der Ausbildung an einer höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe folgte sie ihrem Traum und absolvierte eine Ausbildung im Bereich der Agrarpädagogik.

23 Jahre lang war sie als Schulinspektorin für den Fachbereich Land- und Ernährungswirtschaft in der Steiermark zuständig. Nun verabschiedete sie sich in die Pension. Ihre Arbeit bleibt dennoch erhalten. Denn als Schulinspektorin hat sie rund 40 Qualifikationen und Abschlüsse an den Landwirtschaftlichen Fachschulen in der Steiermark erarbeitet und etabliert. „Wir haben bei neuen Abschlüssen immer sehr genau geschaut, was die jeweilige Region braucht und genau in diese Richtung gearbeitet“, meint Rothschedl, die heute in St. Johann im Saggautal lebt. Zudem wird es immer wichtiger neben der Landwirtschaft ein zweites oder drittes Standbein zu haben.

Breit gefächerte Qualifikationen

Die Abschlüsse sind daher weit gefächert. Von der Heimhelferin über die Ausbildung zum Koch bis hin zu einer Qualifikation als Bürokaufmann kann alles an den Fachschulen erlernt werden. Neben neuen Ausbildungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler lag der 62-Jährigen auch die Weiterbildung der Lehrkräfte besonders am Herzen. Vor allem in Hinblick auf die Begleitung der Jugendlichen, bot sie daher zahlreich Fortbildungen und Seminare an.

Diese Leidenschaft für Innovation und Weiterentwicklung ist es auch, was sie dazu bewegt, in der Pension die Füße nicht hochzulegen. „Ich möchte weiterhin neue Abschlüsse konzipieren und mich ehrenamtlich in der Landwirtschaft und Bildung engagieren“, meint Rothschedl.