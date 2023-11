Theresa Vasold (28) ist seit heute stolze Debutautorin eines Weihnachtskinderbuchs. In der Geschichte nimmt der Engeljunge Emilio die kleinen Leserinnen und Leser mit in seinen Alltag in der Engelschule. „Ich sage immer, Emilio ist mir ins Ohr geflogen und hat angefangen, mir von seiner Engelschule zu erzählen“, meint Vasold, die mit einer Beeinträchtigung lebt. Mit dem Buch möchte sie zeigen, dass sie trotz ihrer Beeinträchtigung vieles schaffen kann. „Ich bin zwar körperlich beeinträchtigt, aber kann was, und ich finde es total blöd, dass viele Leute so auf mich herabschauen“, meint Vasold. Mit dem Buch möchte sie auch anderen Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben, Mut machen, zu zeigen, was sie können.

Dass ihr erstes Buch eine Weihnachtsgeschichte werden soll, war ihr von Anfang an klar. „Ich liebe Weihnachten“, meint die Autorin. Nach einem Jahr Arbeit erscheint es nun rechtzeitig vor den Feiertagen. Ganz ohne Hürden verlief das Projekt dennoch nicht. Denn die Geschichte war eigentlich bereits im Frühjahr fertig. Mit Illustrationen und Druck hat es dann aber doch noch gedauert. Wenn es nach Vasold geht, sollte das Buch jeder kaufen, der es gerne lesen möchte. Am besten geeignet sei es aber für Kinder in der zweiten und dritten Klasse Volksschule. Denn die Geschichte ist in mehrere kurze Kapitel unterteilt. Nach dem ersten Buch ist für Vasold zudem vor dem zweiten Buch. Denn die nächste Geschichte ist bereits in Arbeit.

Wenn Vasold nicht gerade neue Geschichten zu Papier bringt, arbeitet sie in einer Werkstatt. Dort kann sie so viel und lange arbeiten und lernen, wie sie möchte. Genau dieser Aspekt ist für die Grazerin besonders wichtig. Denn sie hat zwar die Handelsschule abgeschlossen, Spaß hatte sie daran jedoch nie. Große Freude bereitet ihr hingegen das Erlernen neuer Sprachen. Mittlerweile spricht sie neben Deutsch und Englisch fließend Spanisch, Bosnisch und etwas Italienisch. „Mein Hirn funktioniert teilweise wie ein kleiner Computer“, erzählt Vasold.