Auch darum ist Eva Unterreiner Polizistin geworden: „Man weiß nie, was auf einen zukommt, wenn man in den Dienst geht“. Das zeigte sich am 14. Oktober des Vorjahres für die damals 22-jährige Aspirantin in Kindberg auf dramatische Weise. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Kristina Ingrid Scheikl (29) und weiteren couragierten Helfern rettete sie einen 15-jährigen Lehrling, der nach einem Arbeitsunfall beinahe in der Mürz ertrunken wäre. Dafür wurden die beiden Polizistinnen am Montag von Innenminister Gerald Karner mit der „Lebensrettermedaille“ ausgezeichnet.