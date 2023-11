Dass Nico Pollheimer-Stadlober einmal mit Kindern arbeiten möchte, weiß er schon seit der Volksschule. Denn bereits damals war es sein fester Plan, Volksschullehrer zu werden. Um bereits erste Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern zu sammeln, hat sich der 20-Jährige für den Zivildienst in der Kinder- und Jugendwohngemeinschaft der Diakonie de La Tour in Neumarkt entschieden.