Was in vielen Familien nach Ende der Nazizeit galt, ob sie nun zu den Opfern, Mitläufern oder Tätern zählten, war jahrzehntelang auch Devise im Haus Zerkovitz. „Wir rühren nicht an den alten Geschichten, das war die unausgesprochene Übereinkunft, auch bei den Stammtischrunden meines Vaters Claus“, erzählt Claudia Zerkovitz-Beiser. Hier hätte die Geschichte zu Ende sein können, wären da nicht eine Krebserkrankung, ein alter Koffer und einige Zufälle gewesen.