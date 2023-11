Nun steht es fest: Die Fleisch- und Wurst­markt GmbH eröffnet im Lavanttal ihre zweite Filiale. Am 3. November findet die feierliche Eröffnung in den früheren Verkaufsflächen der Adeg-Filiale in St. Jakob statt.

Bereits am 25. Juli wurden die Verträge unterschrieben, davor wurde mit der Adeg Wolfsberg Genossenschaft Stillschweigen vereinbart. Für den steirischen Familienbetrieb wird es neben St. Andrä die zweite Filiale im Lavanttal. Die Fleisch und Wurstmarkt GmbH hat das Gebäude in St. Jakob gekauft. Über den Kaufpreis gibt Hubert Grantner, einer der Geschäftsführer der Fleisch und Wurstmarkt GmbH, keine Auskunft.

Auf der rund 550 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wird es künftig nicht nur Frischfleisch vom Schwein, Rind und Geflügel geben, sondern auch Trockenwaren, Käse, Sauergemüse, Tiefkühlprodukte, Getränke, Süßwaren sowie regionale Produkte, wie Eier, Teigwaren & Co. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 18.30 Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr.