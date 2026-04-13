Frühlingszauber direkt am Wörthersee

Erleben Sie eine perfekte Auszeit direkt am Wörthersee: Im mehrfach ausgezeichneten SeeResort Barry Memle genießen Sie Wellness, Komfort und erstklassige Seelage in Velden. Entspannen Sie im Hallenbad, in der Sauna oder in der Infrarotkabine und starten Sie mit dem „XXL“-Frühstücksbuffet im neuen Wintergarten mit Seeblick perfekt in den Tag.

Mehr erleben, mehr genießen mit dem BARRYS All-Inclusive-Paket (Hallenbad, Sauna, Solarium, Infrarot, Fitnessecke, Räder, Aquapark uvm.) und der Wörthersee-Plus-Card, mit der Sie zahlreiche Vergünstigungen rund um den See erhalten. Moderne Zimmer, Appartements und Chalets (teilweise mit Seeblick und barrierefrei erreichbar) sorgen für höchsten Komfort. Neben kostenlosen Parkplätzen direkt am SeeResort gibt es eine E-Auto und E-Bike-Ladestation, eine Garage für Fahrräder und Barrys Trekkingbikes zum Ausleihen.

Das Angebot

2, 3, 4 oder mehr Nächte

Unterbringung im DZ oder Appartment mit Balkon oder Sonnenterrasse

Frühstücksbuffet

Willkommensgeschenk

Parkplatz

ermäßigter Casinoeintritt

Wörthersee Plus Card

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

SeeResort Barry Memle

Klagenfurter Straße 26

9220 Velden am Wörthersee

Tel: +43 664 144 28 35

Web: www.barry.at

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.