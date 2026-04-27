Ganzheitliche Gesundheit im Wilfinger Ring Bio Hotel

Das Wilfinger Ring Bio Hotel begeistert mit einem Rundum-Angebot für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden. Im Mittelpunkt steht ein ganzheitliches Konzept, das Genuss, Bewegung und individuell abgestimmte Therapien vereint.

Gäste genießen nicht nur ein familiäres Ambiente, sondern auch eine ausgezeichnete Vollwert-Vitalküche – überwiegend vegetarisch mit regionalen Bio-Zutaten und verfeinert mit wohltuenden Kräuterheilmitteln nach Hildegard von Bingen. Das Hotel ist ein perfekter Ort der Erholung und nachhaltigen Regeneration – für Paare ebenso wie für Alleinreisende. Neben einem abwechslungsreichen Aktivprogramm, Teebars, dem Fitnessstudio, Gesundheitsvorträgen, einer Badetasche mit Bademantel und dem Spabereich sind zahlreiche Extras im Aufenthalt inkludiert: eine Hydrojet-Überwassermassage, eine Sitzung in der neuen Salzkammer, eine Bewegungseinheit sowie ein „Fit mit Wilfinger“-Paket für Zuhause.

Das Angebot

3 Nächte im DZ inkl. Wilfingers Vollwert-Vollpension

Tägliche Kräuterheilmittel nach Hildegard von Bingen

Pro Person 1x Hydrojet, 1x Sitzung in der Salzkammer, 1x Bewegungseinheit in der Gruppe, ein gefüllter „Fit mit Wilfinger“ Sportbeutel

Wilfingers Inklusivleistungen

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Wilfinger Ring Bio Hotel Hartberg

Schildbach 51, 8230 Hartberg

Tel: (03332) 6080

Mail: hartberg@wilfinger-hotels.at

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