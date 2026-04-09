BauerBikes ist zu 100 % auf E-Bikes spezialisiert – vom Einsteiger-Modell bis zum High-End-Bike. In unseren Standorten in Graz, St. Margarethen an der Raab und Riegersburg dreht sich alles um moderne E-Mobilität, persönliche Beratung und höchste Servicequalität.



Bei uns können Kund:innen unterschiedliche Modelle direkt im Store probefahren und das E-Bike finden, das perfekt zu ihren Anforderungen passt – ob für Alltag, Tour oder sportliche Einsätze. Fachkundige Beratung und professionelle Werkstattleistungen sind selbstverständlich Teil unseres Konzepts.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.