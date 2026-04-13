Kaiserlicher Konzertabend im Palais Auersperg

Ein Abend voller kaiserlicher Eleganz im barocken Palais Auersperg: Das Imperial Gala Concert vereint die Meisterwerke der Wiener Klassik mit Gesang, Ballett und stilvoller Atmosphäre zu einem besonderen Gesamterlebnis.

Die Solisten des Wiener Mozart Orchesters – handverlesen aus der musikalischen Elite Wiens – interpretieren Werke von Mozart, Johann Strauss, Beethoven und Vivaldi mit jener unverwechselbaren Wiener Klangkultur, die weltweit begeistert. Begleitet werden sie von international gefeierten Sopranistinnen sowie Tänzerinnen und Tänzern des Royal Ballet.

Walzerklänge, barocke Virtuosität und die Eleganz der Wiener Tanzkultur verschmelzen in den prachtvollen Sälen des Palais zu einem Konzertabend voller Emotionen, Bewegung und musikalischer Exzellenz. Optional rundet ein festliches Dinner das Erlebnis ab und verbindet kulinarischen Genuss mit klassischer Hochkultur.

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