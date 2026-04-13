Kleine Zeitung Graz Marathon 2026

Erleben Sie das Laufsporthighlight des Herbstes: Der Kleine Zeitung Graz Marathon vom 09. bis 11. Oktober 2026 bietet für jede und jeden etwas – ob Anfänger:in oder Profi, jung oder alt! Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern, wenn die Straßen von Graz wieder zu spannenden Laufstrecken werden.

Was erwartet Sie beim Graz Marathon 2026?

10 Bewerbe von 120 m bis zum klassischen 42 km-Marathon

von 120 m bis zum klassischen 42 km-Marathon Kinder- und Jugendläufe sowie der beliebte 5 km City Run

sowie der beliebte Der Graz Marathon als einer der 15 weltweit besten Marathons für Einsteiger

Eine Strecke, die an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeiführt

der Stadt vorbeiführt Unvergessliche Stimmung durch zahlreiche Hotspots mit Musik, Tanz u.v.m.

durch zahlreiche Hotspots mit Musik, Tanz u.v.m. Knapp 14.000 Teilnehmer:innen und tausende Zuschauer:innen

Seien Sie dabei, wenn es heißt: „Packen Sie die Laufschuhe und die Shoppingtasche ein!“ – und erleben Sie den Graz Marathon in einer der sportlichsten Städte Österreichs.

Weitere Informationen & Anmeldung:

Besuchen Sie grazmarathon.at und sichern Sie sich Ihren Startplatz!

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.