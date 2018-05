Facebook

Der G ist optisch ganz er selbst, aber gewachsen. Und zwar 53 Millimeter in der Länge sowie 121 in der Breite © DAIMLER

Gäbe es ein Lehrbuch für die gezielte Lancierung automobiler Legenden, dann hätte Mercedes mit der Reinszenierung des Kult-Vierkants aus Graz ein großes Kapitel dazu beigetragen. Äußerlich ist der G ein G geblieben. Der archaische Türgriff inklusive Schließgeräusch, das sich anhört, als würde ein Gewehr durchrepetiert. Die aufgesetzten Blinker. Das Ersatzrad an der seitlich angeschlagenen Hecktür. Die wehrhafte Außenschutzleiste und der Angstgriff auf dem Armaturenbrett.

Alles da, was das Urgestein aus Graz seit 1979 begleitet - dennoch teilen sich der alte und der neue G nur drei Bauteile. Im Innenraum hingegen ist gar kein Stein auf dem anderen geblieben und das Widescreen-Cockpit kündet formatfüllend von der neuen Ära.

Modellvorstellung: Mercedes G So viel sei schon einmal verraten – Arnold Schwarzeneggers Gebete wurden erhört. Äußerlich hat sich der G nicht wahnsinnig stark verändert. Der markante Türgriff inklusive Schließgeräusch, das sich anhört, als würde ein Gewehr durchrepetiert, die aufgesetzten Blinker, das Ersatzrad an der Hecktür, die robuste Außenschutzleiste. DAIMLER All das ist geblieben – dennoch teilen sich der alte und der neue G nur drei Bauteile. Darunter der archaische Türgriff. Aber gewachsen ist der G: und zwar 53 Millimeter in der Länge sowie 121 in der Breite. DAIMLER Aber im Innenraum, da haben die Schwaben das Urgestein aus Graz neu erfunden. Die ganz neu designte Instrumententafel beinhaltet serienmäßig zeitlose analoge Tuben als Rundinstrumente, wie in E- und S-Klasse kommen als Kombiinstrument auf Wunsch ein großes Display mit virtuellen Instrumenten sowie ein Zentraldisplay über der Mittelkonsole zum Einsatz. DAIMLER Optisch verschmelzen zwei 12,3 Zoll-Displays unter einem gemeinsamen Deckglas zu einem Widescreen-Cockpit. Wer in die G-Klasse einsteigt, findet Design-Elemente des Exterieurs wieder. Etwa die Form der Rundscheinwerfer, die sich in den seitlichen Belüftungsdüsen widerspiegelt. Oder die Gestaltung der Blinker, die von den Lautsprechern zitiert werden. DAIMLER Aber auch Zitate des Originals finden wir im Innenraum wieder: zum Beispiel der typische Haltegriff vor dem Beifahrer oder Schalter für die Differenzialsperren. Und: „Am Schöckl muss sich jede G-Klasse beweisen.“ Dieses Motto stand auch bei der Neugestaltung des Offroad-Klassikers ganz oben im Lastenheft. Deshalb ziert nun jeden „G“ als Prüfsiegel eine Schöckl-Plakette am Fuß der B-Säule. DAIMLER Und weil der G breiter wird, bietet der Innenraum jetzt mehr Platz: Das Stauraumkonzept wurde grundlegend überarbeitet und bringt zahlreiche neue Ablageflächen mit. So befindet sich nun unter der Armauflage ein beleuchtetes Fach für Kleinigkeiten von Kaugummis über Taschentücher bis zur Sonnenbrille. Vor dem Touchpad in der Mittelkonsole sind statt dem Schalthebel, der hinter das Lenkrad wandert, zwei herausnehmbare Cupholder und eine Ablage untergebracht. DAIMLER Von den neuen Dimensionen der gewachsenen G-Klasse profitieren nicht nur die Fahrer, sondern auch die Passagiere in der zweiten Reihe. Auf der Rückbank finden jetzt erstmals drei Erwachsene würdevoll nebeneinander Platz. DAIMLER Während der G sich offroad mit Leiterrahmen, drei 100-prozentigen Differenzialsperren, Geländeuntersetzung, 270 Millimetern Bodenfreiheit und 70 Zentimetern Watttiefe weiterhin behauptet, schlägt er onroad mit Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker-Vorderachse in Kombination mit einer starren Hinterachse sowie einer elektromechanischen Zahnstangenlenkung und adaptiven Dämpfern ein ganz neues Kapitel auf. Dass der G beim Sprung auf die zweite Generation 170 Kilogramm verloren hat, schadet der Fahrdynamik auch nicht. DAIMLER Bei den Motorisierungen ist Mercedes noch recht schweigsam: Im neuen G 500 sorgt unter anderem ein 4-Liter-V8-Benziner für Vortrieb. Der Biturbo leistet 422 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 610 Newtonmetern bei 2000 bis 4750 U/min. Kombiniert werden die Triebwerke mit einer Wandler-Automatik mit neun Gängen. DAIMLER Über weitere Varianten machten die Schwaben noch keine konkreten Abgaben. Aber dafür eine vage, was einen alternativen Antriebe angeht: Elektrifiziert wird der G – ob voll- oder teilzeit, werden wir sehen. DAIMLER 1/10

Weil ein G aber auch im Gelände immer seinen Mann stehen muss, hat er nach wie vor einen Leiterrahmen und ist mit Geländeuntersetzung sowie drei Differenzialsperren, anwählbar über die traditionellen Tasten mitten im Cockpit, gerüstet. Steilhänge, Schrägfahrten, Verschränkungen - das entlockt dem auf dem Schöckl gestählten Steirerbuben nicht einmal ein leises Hüsteln.

Optisch und auf losem Untergrund ist der G also ganz er selbst geblieben. Aber auf der Straße erkennt man ihn kaum wieder. Die Fahrdynamik zählte ja bisher nicht gerade zu den Stärken des G, aber das hat man ihm immer gerne verziehen, schließlich war er ja schon ein älterer Herr. Mit der Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Doppelquerlenkern, während hinten eine Starrachse mit Fünf-Lenker-Aufhängung die Fahrbahn betreut, mausert er sich auch in diesem Revier zum kompetenten Ansprechpartner.

Modellvorstellung: Mercedes-AMG G 63 Im Mercedes-AMG G 63 geht ein 4-Liter-V8-Biturbomotor ans Werk, der den bisherigen 5,5-Liter-V8-Biturbomotor ablöst. Er leistet hier 585 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmetern bereit. DAIMLER Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 km/h ist in 4,5 Sekunden erledigt und die Power geht dem Vierkant aus Graz bis zur abgeregelten Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h nicht aus. Mit dem „AMG Driver‘s Package“ hat er sogar Luft bis Tempo 240. Die Neungangautomatik spielt in den Fahrprogrammen „Sport“ und „Sport Plus“ ein Zwischengasgewitter ein. DAIMLER Aber der Achtzylinder hat auch eine andere Seite: Im Teillastbereich werden die Zylinder zwei, drei, fünf und acht deaktiviert. Das funktioniert im Drehzahlbereich von 1000 bis 3250 Touren und wenn der Fahrer das Fahrprogramm „Comfort“ gewählt hat. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch beträgt 13,2 Litern auf 100 Kilometer, die kombinierten CO 2 -Emissionen liegen bei 299 g/km. DAIMLER Damit das Ganze auch auf die Straße gelangt, haben Mercedes und AMG dem G ein Fahrwerk mit Schraubenfedern rundum mit auf den Weg gegeben. Erstmals gibt es an der Vorderachse eine Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern, während hinten eine Starrachse mit Fünf-Lenker-Aufhängung zum Einsatz kommt. DAIMLER Dazu gibt es serienmäßig eine adaptive Verstelldämpfung. Über einen Schalter in der Mittelkonsole hat der Fahrer die Wahl zwischen den unterschiedlichen Dämpfer-Kennfeldern „Comfort“, „Sport“ und „Sport+“. DAIMLER Und auch beim Thema Lenkung schlägt der G63 ein neues Kapitel auf: Seine elektromechanische Parameterlenkung ist variabel, bei hohen Geschwindigkeiten nimmt die Lenkkraftunterstützung ab, bei niedrigerem Tempo wird sie kontinuierlich gesteigert. Darüber hinaus hat der Fahrer die Wahl zwischen den Abstimmungen „Comfort“ oder „Sport“. DAIMLER Der Allradantrieb ist heckbetont ausgelegt und verteilt die Momente zu 40 Prozent an die Vorderachse und zu 60 Prozent an die Hinterachse. Weil ein G aber auch im Gelände immer seinen Mann stehen muss, hat er nach wie vor einen Leiterrahmen und die serienmäßige, zweistufige Geländeuntersetzung wurde weiterentwickelt und kürzer übersetzt. DAIMLER Apropos: Mit Freude haben wir gesehen, dass der G die drei charakteristischen Schalter im Cockpit behalten hat, mit denen man die drei Differenzialsperren aktiviert. Drei eigene Offroad-Fahrprogramme gibt es obendrein. DAIMLER Das Gesicht des G 63 wird im Gegensatz zu seinen „normalen“ Brüdern geprägt von der AMG-spezifischen Kühlerverkleidung sowie dem eigenen Stoßfänger mit großen seitlichen Lufteinlässen und Zierteilen in Iridiumsilber matt. Serienmäßig sind Hauptscheinwerfer, Blinker und Rückleuchten in LED-Technologie ausgeführt, optional stehen Multibeam-Scheinwerfer mit 84 einzeln angesteuerten Leuchtdioden zur Wahl. DAIMLER Charakteristisch sind auch die Radlaufverbreiterungen vorn und hinten, die Platz für größere und breitere Räder schaffen. Serienmäßige Trittbretter, eigenständige Zierteile an Front- und Heckstoßfänger sowie die serienmäßige Metalliclackierung ergänzen das exklusive Exterieur. Rote Bremssättel, gelochte Bremsscheiben und erstmals erhältliche 22-Zoll-Felgen runden die Optik ab. DAIMLER 1/10

Die Lenkung hat jetzt erstmals in seiner langen Laufbahn echte Handschlagqualität und dass der G beim Sprung auf die zweite Generation 170 Kilogramm verloren hat, schadet an dieser Stelle auch nicht. Im Verbund mit dem 4-Liter-V8-Benziner (422 PS) erklimmt er Komfortgipfel, die man einer Geländelegende wie ihm nie zugetraut hätte.

Mercedes G Marktstart. 1. Juni.

Preise. Ab 142.490 für den G 500, ab 196.180 Euro für den G 63.

Motoren. G 500: V8-Biturbo-Benziner, 3982 ccm, 422 PS, 610 Nm bei 2250-4750 U/min, 11,5 l/100 km, 263 g CO 2 /km. G 63: V8-Biturbo-Benziner, 3982 ccm, 585 PS, 850 Nm bei 2500-3500 U/min, 13,1 l/100 km, 299 g CO 2 /km.

Im Herbst folgt ein Reihensechszylinder-Turbodiesel.

Maße. 4825/1931/1969 mm L/B/H, 2890 mm Radstand, 487 Liter Laderaum, ab 2429 kg Leergewicht.

Noch bevor sich der Reihensechszylinder-Diesel im Herbst dem Reigen der Motoren anschließt, hat Mercedes' schnelle Truppe aus Affalterbach den G auf AMG getrimmt. Der V8 stemmt unter diesem Vorzeichen 585 PS und ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmetern. Der 2,5-Tonner fertigt den Standardsprint in 4,5 Sekunden ab und hat Luft bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Unter martialischem Donnergrollen und gelegentlich einsetzendem Zwischengasgewitter.

