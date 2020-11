Facebook

© helivideo/stock.adobe.com

Ein unangenehmes Quietschen bei eingeschaltetem Gebläse ist ein Warnzeichen. "Herbstlaub ist durch die Lüftungsschlitze in den Bereich unter der Motorhaube gerutscht und hat das Lüftungssystem verlegt", warnt ÖAMTC-Techniker Florian Merker. Was sich nicht so dramatisch anhört, endet manchmal sogar mit einem Besuch in der Werkstatt.