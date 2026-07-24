Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband AKV Europa vermelden, wurde über das Vermögen von Rothleitner GmbH mit dem Sitz in Wolfsberg, St. Michaeler Straße 34, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich um ein Konkursverfahren.

Laut AKV beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten rund 670.000 Euro, denen Aktiva von rund 287.000 Euro gegenüberstehen sollen. Die Überschuldung kann mit 383.000 Euro angegeben werden.Von der Insolvenz sind mindestens 55 Gläubiger und 20 Dienstnehmer betroffen. Laut Insolvenzantrag ist eine Fortführung des Unternehmens nicht geplant. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2002 gegründet, das Unternehmen bestehe jedoch schon seit 1938.

Metallbau und Schlosserei

Handelsrechtlicher Geschäftsführer und 100-prozentiger Gesellschafter ist Michael Rothleitner. Die Gesellschaft befasst sich mit Metallbau und Schlosserei. Derzeit ist der Betrieb geöffnet und soll auch zum Fertigstellen von Baustellen eine Zeit lang noch fortgeführt werden. Langfristig ist jedoch eine Fortführung des Betriebs nicht geplant. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung sind 20 Dienstnehmer beschäftigt. Erst im März erhielt Rothleitner das Kärntner Landeswappen.

Das sind die Gründe

Laut Insolvenzantrag gibt die Schuldnerin an, dass zunehmend Rechnungen von Kunden aus fadenscheinigen Gründen nicht bezahlt werden. Diesbezüglich sind bereits Klagen anhängig. Festzuhalten ist auch, dass in der Wohnbaubranche, in welcher die Schuldnerin überwiegend tätig ist, Projekte immer wieder verschoben werden. Dies führt zu nicht gesicherten und planbaren Einnahmen. Weiters kämpft die Schuldnerin mit einem allgemeinen Rückgang der Auftragslage und einem damit verbundenen Konkurrenz- und Preisdruck, sowie der schlechten Zahlungsmoral und den beträchtlichen Lohnkosten.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 14. September 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden.

Zum Masseverwalter wurde der Wolfsberger Rechtsanwalt Peter Fejan bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichtstagsatzung und Prüfungstagsatzung wurden für den 29. September 2026 um 9 Uhr am Landesgericht Klagenfurt anberaumt.