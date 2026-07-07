Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet, wurde über einen Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Jan Luca Baumgartner aus St. Paul im Lavanttal eröffnet. Die Höhe der Passiva ist dem AKV derzeit noch nicht bekannt. Dienstnehmer sind keine betroffen. Betrieben wird in dem Unternehmen, das im Jahr 2019 gegründet wurde, der Handel mit Teichfischen und Teichzubehör, hinzu kommen Dienstleistungen wie Teichplanung oder Fischbesatz.

Forderungen können bis zum 25.08.2026 über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Peter Fejan aus Bleiburg bestellt.