Die Dauerkrise der österreichischen Wirtschaft treibt in Kärnten weiterhin eine wachsende Zahl an Unternehmen in die Insolvenz. Bis Juni wurden laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) in Kärnten 231 Unternehmen insolvent – das sind um 20 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025 und statistisch neun Firmenkonkurse pro Woche. Eklatant zugenommen haben jene Insolvenzen, die mangels Masse abgewiesen wurden - um mehr als 80 Prozent. 352 Dienstnehmer sind von den Insolvenzen betroffen.

„Die Teuerungen in den letzten Jahren bei Energie, Löhnen und Mieten und der zurückhaltende Konsum haben bei den Kärntner Firmen Spuren hinterlassen. Viele Kärntner Unternehmen haben keine finanziellen Reserven mehr und kommen zu keinen neuen Krediten. Der Höhepunkt an Insolvenzen in Kärnten ist noch nicht erreicht“, sagt die Geschäftsstellenleiterin des AKV in Kärnten, Beatrix Jernej.

Und immer wieder Bau und Gastro

Die meisten Insolvenzen gab es in Kärnten im ersten Halbjahr des laufenden Jahres mit 34 Fällen in der Baubranche, gefolgt von der Gastronomie und Hotellerie mit 30 Fällen und der Handelsbranche mit 26 Insolvenzfällen. Die höchsten Passiva sind in der Immobilienbranche, der Gastronomie und dem Bau zu verzeichnen. Alles in allem haben sich die Verbindlichkeiten bei den Kärntner Firmeninsolvenzen im ersten Halbjahr von 140 Millionen Euro im Vorjahr auf 109 Millionen Euro reduziert – dies auch deshalb, weil weniger wirtschaftlich bedeutende Firmen insolvent wurden.

Die meisten Dienstnehmer waren von der Insolvenz der Payr-Gruppe und des SK Austria Klagenfurt betroffen. Die nach Passiva größte Insolvenz in Kärnten ist jene der Payr-Gruppe in Patergassen, die aus vier Gesellschaften besteht, und Verbindlichkeiten von mehr als 16 Millionen Euro hat. An zweiter Stelle rangieren die Tomtegl Bergchalets am Hochrindl mit Passiva von mehr als zwölf Millionen Euro, gefolgt von der Insolvenz der Marina Village Schmalzl in Velden mit Verbindlichkeiten von acht Millionen Euro.

Größte Privatinsolvenz mit vier Millionen Euro

Abweichend vom Bundestrend und trotz gestiegener Lebenshaltungskosten ging die Zahl der Privatinsolvenzen in Kärnten heuer bisher zurück – um vier Prozent auf 326 Verfahren. Allerdings haben sich die Verbindlichkeiten bei den Schuldenregulierungsverfahren von 27 auf EUR 32 Millionen Euro erhöht. Somit ist auch die Durchschnittsverschuldung der Kärntner von knapp 838.000 Euro auf fast 105.000 Euro gestiegen. Ein ehemaliger Unternehmer einer Personalleasingfirma aus St. Gertraud im Lavanttal beantragte mit Passiva von fast vier Millionen Euro Kärntens in diesem Jahr bisher größte Privatinsolvenz.