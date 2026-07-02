Mit knapp drei Millionen Euro Passiva musste die Zechner Lärchen-System-Holz GmbH aus Reichenfels im Lavanttal Konkurs anmelden. Betroffen davon sind 45 Gläubiger, wie KSV1870 und AKV bekannt geben. Sie dürften ihr Geld nicht wiedersehen, denn Sanierungsverfahren strebt der Holzverarbeiter keines an – die Pleite ist zu groß. Mitarbeiter waren zuletzt keine mehr beschäftigt, denn der Geschäftsbetrieb ist bereits seit November eingestellt.

Leimbinder aus Lärche von Zechner © Zechner Lärchen-System-Holz

Keinen Investor gefunden

Zechner Lärchen-System-Holz wurde 2017 gegründet. Geschäftsführer und Gesellschafter ist der gebürtige Steirer Herbert Zechner. Hergestellt wurden im Wesentlichen Lärchenleimbinder. Nach ersten wirtschaftlichen Erfolgen setzte im Anschluss an die Corona-Krise und aufgrund der gedämpften Baukonjunktur jedoch ein negativer Geschäftsgang ein. Hinzu kamen Schwierigkeiten mit Lieferanten und der Qualität des angelieferten Lärchenholzes, was zu Produktionsschwierigkeiten und Gewährleistungsfällen führte. In den Jahren 2024 und 2025 bemühte man sich um den Einstieg eines Investors, was gescheitert ist. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Thon aus Wolfsberg bestellt.