Der Aufstieg des einstigen Immobilientycoons René Benko klingt zunächst wie aus dem Bilderbuch: Aus einfachen Verhältnissen und ohne Schulabschluss schaffte es der Tiroler zu einem der reichsten Unternehmer Österreichs. Doch spätestens 2023 wurde deutlich, dass er und seine Signa-Gruppe in der Krise steckten. Am Ende standen Insolvenzen und Benko vor Gericht. Am heutigen Donnerstag dürfte die erste höchstrichterliche Entscheidung im Strafverfahren gegen Benko fallen.

Benko galt in seinem Umfeld als „Blitzgneißer“ mit gutem Geschäftsinstinkt, als „super Netzwerker“ und vor allem als sehr arbeitswillig – nach eigenen Angaben stand er jeden Tag um halb fünf in der Früh auf und arbeitete bis kurz vor Mitternacht. Nur die Schule hat Benko nicht so ernst genommen. „Das ist wahrlich so, ich war im letzten Schuljahr, im Maturajahr, so wenig in der Schule, dass ich dann aufgrund der vielen Fehlstunden nicht mehr zur Matura zugelassen wurde“, erzählte er vor vielen Jahren in einem ORF-Interview.

Benko gelang es früh, Reiche und Prominente von seinen Geschäftsideen zu überzeugen. Kurz nach Gründung der Immofina, aus der später die 2000 gegründete Signa-Gruppe hervorging, traf er auf den Stroh-Tankstellenerben Karl Kovarik, der sich 2001 in Benkos Unternehmen einkaufte. Mit Kovariks Geld, einem zweistelligen Millionenbetrag, wuchs die Signa Holding zu einem der größten österreichischen Immobilienunternehmen heran, das seine Fühler längst auch ins Ausland, vor allem nach Deutschland, ausgestreckt hat.

Der erste große Deal, mit dem der Tiroler 2004 auf sich aufmerksam machte, war die Übernahme des Kaufhauses Tyrol in Innsbruck. Später kamen Immobilien in der Wiener Innenstadt wie das „Goldene Quartier“ inklusive dem Hotel Park Hyatt, das Bank Austria Kunstforum Wien und die vom Jugendstil-Architekten Otto Wagner konzipierte Österreichische Postsparkasse ebenso hinzu wie das Gebäude der Deutschen Börse in Eschborn, das Hotel Bauer Palazzo in Venedig, das Chrysler Building in New York, das Nobelkaufhaus Selfridges in London, das Warenhaus Globus in der Schweiz oder der Elbtower in Hamburg, dessen Bau ebenso gestoppt wurde wie das Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße.

Mit Ex-Model verheiratet

Benko ist auf Diskretion bedacht, wenn es um sein Privatleben geht. Der mehrfache Familienvater, der ein Ex-Model heiratete, beschränkte seine öffentlichen Äußerungen und Auftritte auf ein Minimum. Seine Verschwiegenheit galt auch für seine Geschäftsergebnisse – in die Bücher seiner bewusst nicht börsennotierten Beteiligungsgesellschaft Signa Holding ließ er Außenstehende in der Regel nicht blicken, insbesondere Gewinn- und Reservezahlen behielt er lieber für sich.

Benko umgab sich gerne mit Prominenten aus Politik und Wirtschaft, die ihm immer wieder beträchtliche Summen anvertraut hatten. Zu seinem herbstlichen Törggelen, dem Südtiroler Brauch mit Maroni-Essen und jungem Wein, erschienen alljährlich Menschen von Rang und Namen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur.

Galeria, KaDeWe und Kika

Der umtriebige Tiroler beließ es nicht beim Immobiliengeschäft, sondern baute nach und nach auch ein Handelsimperium mit teils recht attraktiven Immobilien in zentraler Lage auf. 2012 übernahm er gemeinsam mit dem israelischen Diamantenhändler Beny Steinmetz das berühmte Kaufhaus des Westens, das KaDeWe, in Berlin.

Nachdem sich Benko 2019 auch den Karstadt-Konkurrenten Kaufhof einverleibt hatte, fusionierte er die beiden Kaufhäuser unter dem Dach der „Galeria Karstadt Kaufhof GmbH“. Was folgte waren Zahlungsschwierigkeiten, zwei Schutzschirmverfahren, Filialschließungen und die Kündigung Tausender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Österreich stieg Benko kurzzeitig mit Kika/Leiner in den Möbelhandel ein und erwarb Beteiligungen an „Kronen Zeitung“ und „Kurier“.

Rückzug

2023 war kein gutes Jahr für Benko, denn die Probleme häuften sich. Die EU-Bankenaufsicht unterzog die Kredite von Banken an die Signa-Gruppe einer Sonderprüfung. Der Abschwung am Immobilienmarkt traf die Signa hart. Hohe Abwertungen auf das Immobilienportfolio drückten das Ergebnis der Signa Prime Selection AG tief ins Minus. Ein Treuhand-Sanierungsplan für die SPS scheiterte im Herbst 2024.

Auf wachsenden Druck von Gesellschaftern kündigte Benko im November 2023 an, sich von der Spitze des Beirats der Signa Holding zurückzuziehen. Ende November 2023 musste die übergeordnete Beteiligungsgesellschaft Signa Holding Insolvenz anmelden. Das Imperium bestehend aus über 1000 ineinander verschachtelten Gesellschaften, Untergesellschaften und Einzelimmobilien wankte nach einem knappen Vierteljahrhundert des Wachstums, das geprägt war von niedrigen Zinsen und steigenden Immobilienwerten.

Schlossartige Villen

Das Jahr 2024 war für Benko nicht besser. Neben der Insolvenz unzähliger Firmen aus der Signa-Gruppe musste der Gründer des eingestürzten Signa-Konglomerats auch als Unternehmer Konkurs anmelden. Die Passiva belaufen sich laut Gläubigerschützer KSV auf 2,43 Mrd. Euro – damit nahm er Rang zwei in der Negativ-Hitparade der sieben größten Pleiten 2024 ein.

Allerdings änderte das vorübergehend – zum Unmut vieler – wenig an seinem Lebensstil. Nach wie vor wohnte der insolvente Unternehmer laut Medienberichten dank Mamas Geschenken in schlossartigen Villen, fuhr mit dem Motorboot auf dem Gardasee und ging mit Politikern jagen. Am 23. Jänner 2025 war dann Schluss damit: Benko wurde in Innsbruck wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Benko vor Gericht

Im Oktober 2025 wurde Benko in Innsbruck wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt, in einem anderen Punkt jedoch freigesprochen. In einem zweiten Verfahren im Dezember desselben Jahres fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus. Nach eingebrachten Rechtsmitteln der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der Verteidigung ist auch das zweite Urteil nicht rechtskräftig. Mitte Juni 2026 erhob die WKStA die dritte Anklage gegen Benko und zwar wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida. Benko wies bisher immer alle Vorwürfe zurück.

Am Donnerstag befasst sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit dem ersten Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida. Sowohl die WKStA als auch Benkos Verteidigung haben Nichtigkeitsbeschwerden bzw. Berufung eingebracht, über die die Höchstrichterinnen und Höchstrichter nun entscheiden. Auch die Rechtsmittel zum zweiten Prozess liegen bereits beim OGH vor, über die er zu einem späteren Zeitpunkt beraten wird.

Die Aufarbeitung in der Causa Signa geht unterdessen weiter. Die WKStA führt Ermittlungen mit inzwischen 17 voneinander getrennten Sachverhaltssträngen. Benko ist allerdings keineswegs in allen Ermittlungssträngen der Beschuldigte, Vorwürfe betreffen auch andere hochrangige Signa-Funktionsträger.