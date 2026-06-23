Erst am Montag ist das Restaurant La Storia (Italienisch: Die Geschichte) in Rosegg ausgezeichnet worden. Der Essensbons-Dienstleister Edenred und der Restaurantführer Gault&Millau hatten Kärntens beliebteste Lokale für die Mittagspause mit einer Umfrage wählen lassen. La Storia landete auf Platz drei.

Einen Tag später wird über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen von La Storia-Geschäftsführer Roland Franz Steiger (44) eröffnet. Die Höhe der Passiva ist noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde laut AKV und KSV1870 Peter Messnarz aus Villach bestellt.

Blick in das „La Storia“ in Rosegg © La Storia

Über das Vermögen von Roland Steiger - er war früher sogar Küchenchef bei Red Bull - war bereits im September 2024 am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Den Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote hat er mit den Gläubigern abgeschlossen.