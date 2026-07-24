Bei einer Verkehrskontrolle Donnerstagvormittag hat eine Polizeistreife in Ried im Innkreis einen 22-Jährigen vorübergehend festgenommen, weil er an seinem Pkw gestohlene slowakische Kennzeichen hatte. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und unter Drogen stand. Laut weiteren Ermittlungen soll er in den vergangenen Monaten neun Einbrüche bzw. Diebstähle begangen haben, teilte die Polizei Oberösterreich mit.
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Oberösterreich
22-Jähriger ohne Führerschein, unter Drogen und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs
Die Polizei nahm in Oberösterreich einen 22-Jährigen fest. Er stand zudem unter Drogen und wird mit Einbrüchen in Verbindung gebracht.