Die Kärntner Anwaltschaft trauert um eine prägende Persönlichkeit: Gert Paulsen ist am 16. Juli 2026 verstorben. Mit ihm verliert das Land einen exzellenten Juristen und unermüdlichen Gestalter der Standespolitik, der die Rechtsanwaltskammer für Kärnten über 40 Jahre lang maßgeblich mitgeprägt hat.

Geboren wurde Paulsen am 26. Juni 1940 in Wien. Seine juristische Begabung führte ihn an die Universität Wien, wo er am 17. Juni 1963 zum Doktor der Rechte promovierte. Im selben Jahr zog es den jungen Absolventen nach Kärnten, wo er von 1963 bis 1964 seine Gerichtspraxis in Klagenfurt absolvierte – der Beginn einer lebenslangen Verbundenheit mit der Region. Am 1. Dezember 1971 folgte die offizielle Eintragung als selbstständiger Rechtsanwalt.

Träger des Goldenen Ehrenzeichens

Neben seiner Kanzleitätigkeit schlug Paulsens Herz für die Standesgemeinschaft. Von 1977 bis 2017 brachte er sein Wissen als Mitglied des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer für Kärnten ein. 2005 wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen. Erst am 31. Dezember 2017 verzichtete er – nach 46 Jahren aktiver Arbeit – auf die Ausübung der Anwaltschaft.



Rechtsanwaltskammerpräsident Bernhard Fink würdigte den Verstorbenen: „Kollege Gert Paulsen war ein engagierter und bekannter Rechtsanwalt in Klagenfurt und darüber hinaus auch 40 Jahre im Ausschuss der Rechtsanwaltskammer für Kärnten tätig. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“