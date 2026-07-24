Von 22. bis 25. Juli findet heuer die Ennstal Classic statt. Die legendäre Oldtimer-Rallye machte auch wieder einen Abstecher in den Bezirk Murtal. So ging es unter anderem zum Red Bull Ring in Spielberg. Zuvor gab es eine Passierkontrolle in der Marktgemeinde Weißkirchen, wo die rund 200 historischen Fahrzeuge kurz Halt machten. Knapp vor 16 Uhr trafen die ersten, teils 100 Jahre alten Fahrzeuge mit vielen bekannten Fahrern und Beifahrern wie etwa Tobias Moretti, Dieter Quester, Sigi Wolf und Max Lauda ein.

Rund zwei Stunden dauerte die Durchfahrt, zahlreiche Besucherinnen und Besucher verfolgten das Geschehen am Hauptplatz, bestaunten die liebevoll gepflegten Oldtimer und konnten echten „Benzinduft“ einatmen. Mitarbeiter der Gemeinde führten die Passierkontrolle durch und teilten Erfrischungen aus. Gemeinderat Bernd Pfandl und „Oldtimer-Experte“ Roland Kocher kommentierten mit großem Fachwissen das Geschehen. Bürgermeister Markus Tafeit sprach Begrüßungsworte.