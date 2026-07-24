Am Donnerstag, dem 23. Juli 2026 wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hochenegg um 17.53 Uhr per Sirenenalarm zu einem Feldbrand in Nestelbach alarmiert. Kurz nach Eintreffen an der Unglücksstelle stellten sie fest, dass sich der Brand bereits auf die angrenzenden Wiesenflächen ausbreitete und die Versorgung mit Löschwasser Schwierigkeiten bereiten würde, da sowohl Teiche als auch Hydrantennetz vor Ort fehlten.

Die Einsatzleitung veranlasste daher umgehend die Nachalarmierung weiterer Löschfahrzeuge. Daraufhin rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Ilz und Sinabelkirchen mit ihren 4500 bis 5000 Liter Wasser fassenden Einsatzfahrzeugen aus. Löschwasserleitungen wurden aufgebaut und ein Pendelverkehr für den „kontinuierlichen Wassertransport“ eingerichtet, so die Freiwillige Feuerwehr Hochenegg. Nach etwa zweistündigem Löscheinsatz konnte „Brandaus“ vermeldet werden. Die Brandursache blieb jedoch ungeklärt.