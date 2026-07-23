Perfekt reagiert hat ein südsteirischer PKW-Lenker Mittwochmittag auf der A2-Südautobahn bei Pinggau. Während der Fahrt nach Wien bemerkte er neben einem Leistungsverlust seines Wagens plötzlich rauchigen Geruch im Fahrerraum.

Bei nächster Gelegenheit lenkte er sein Fahrzeug auf den Asfinag-Lagerplatz bei Tanzegg, parkte das Fahrzeug sicher und abseits des Verkehrs, bevor er den Notruf absetzte und die Feuerwehr alarmierte.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pinggau konnten den Kabelbrand noch in der Entstehung in den Griff bekommen, kühlten das Auto ab und nahmen es in ihr Rüsthaus mit. Von dort wurde es zur weiteren Abklärung der Brandursache und Reparatur in ein benachbartes Autohaus gebracht.