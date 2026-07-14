Gegen halb 6 Uhr am Dienstmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld zu einem Einsatz auf der Fehringerstraße (L207) gerufen. Ein Fahrzeuglenker hatte aus ungeklärten Gründen hinter der Kläranlage der Stadtgemeinde die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war ins angrenzende Gebüsch gerutscht.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten zivile Ersthelfer der Person aus dem Fahrzeug geholfen und kurzfristig die Regelung des Verkehrs übernommen. Feuerwehreinsatzleiter Karl Kaplan lobte die Zivilcourage der Helfer: „Sowas erlebt man nicht oft.“ Im weiteren Verlauf übernahmen die Feuerwehrkräfte die Bergung des Fahrzeugs, das beim Aufprall einen jungen Baum durchschlagen hatte und stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den Verunfallten vor Ort und brachten ihn mit leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Verkehr wurde während der Aufräumarbeiten von der Polizei geregelt. Ein Abschleppdienst nahm das Unfallfahrzeug etwas später mit.