Glück im Unglück hatte ein Pkw-Lenker und seine Beifahrerin aus dem Bezirk Weiz am Sonntagnachmittag auf der L413 in Dienersdorf, Marktgemeinde Kaindorf. Aus noch ungeklärter Ursache waren sie mit ihrem Pkw gegen 15.15 Uhr von der Landstraße abgekommen. Das Fahrzeug geriet auf die Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nachfahrende Autofahrer zeigten Zivilcourage und befreiten die beiden Insassen aus dem Wrack. Anschließend übernahmen ein Notarzt, zwei Rettungsteams und Feuerwehrsanitäter der Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf die Erstversorgung, ehe die beiden mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die Feuerwehr Kaindorf übernahm die Bergung des Fahrzeuges und räumte die Unfallstelle. Nach rund einer Stunde Sperrung war die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.