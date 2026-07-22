Am Mittwochvormittag überhitzte der Motor eines italienischen Lkw auf der A2 Südautobahn im Bereich Wernberg in Fahrtrichtung Villach aus bisher unbekannter Ursache so stark, dass es fast zu einem Brandausbrauch im Motorraum kam. Ein zufällig vorbeikommender Brandschutzbeauftragter löschte den Brand noch vor, bevor dieser richtig entstehen konnte, mit Handfeuerlöschern.

Auslaufende Flüssigkeiten wurden durch die alarmierte Feuerwehr gebunden. Die A2 war für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr in Richtung Villach gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.