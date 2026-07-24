Im März begann die sportliche Serie von Romana Zablatnik beim ÖBSV-Cup in Salzburg. Über 100 Meter Rücken gewann sie ihre Klasse S14 und belegte zudem den ersten Gesamtrang. Über 50 Meter Rücken erreichte sie den zweiten Gesamtrang und den ersten Platz in der Klasse S14. Beim internationalen Schwimm-Meeting in Velenje in Slowenien siegte sie erneut über 50 Meter Rücken. Bei den Sportunion-Landesmeisterschaften in Graz holte sie Gold über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil.

Special Olympics Nationale Sommerspiele

Ein weiterer Höhepunkt folgte bei den ÖBSV Österreichischen Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften im Schwimmen in Wien. Bei den Staatsmeisterschaften gewann sie Gold über 100 Meter Rücken, Silber über 50 Meter Rücken und Bronze über 50 Meter Freistil. Bei den Meisterschaften holte sie Gold über 100 Meter Lagen.

Im Tischtennis spielte sie sich unter die zwölf Besten Österreichs und gewann bei den Staatsmeisterschaften in Klagenfurt Bronze im Einzel und im Doppel. Für ihre Darbietung beim Tanzwettbewerb in Klagenfurt wurden Romana und Marina Zablatnik mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

Den Abschluss des Halbjahres bildeten die Special Olympics Nationalen Sommerspiele in Wien. In der höchsten Leistungsdivision gewann Romana in mixed Bewerben Silber über 50 Meter Rücken und Bronze über 100 Meter Freistil. Auch ihre Vereinskollegen überzeugten dort: Marina Zablatnik holte in der 4. Division Gold über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil, Gerald Golautschnig erreichte in der stärksten Division Rang vier über 50 Meter Brust.

Betreut werden die Athletinnen und Athleten von Schwimmtrainer Marko Kobovc, Tischtennistrainer Mitja Oraže und Tanztrainer Michael Baumann.

„Special Olympics Sweden Invitational Games 2026“

Doch die Sommerpause ist kurz. Am 2. September reisen Romana und Marina mit Georg Wolf von de la Tour Waiern, zu den „Special Olympics Sweden Invitational Games 2026“ nach Malmö. Im Herbst folgen die Kärntner Landesmeisterschaften in Schwimmen in St. Veit an der Glan, danach folgen weiter Wettkämpfe in Spittal an der Drau und Rijeka sowie der „Special Olympics Dance Contest“ in Ahrensburg bei Hamburg.