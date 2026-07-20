Auf das Freibad und den Tennisverein in der Bahnhofstraße in Bleiburg/Pliberk hatten es bislang unbekannte Täter bei einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht von 18. auf 19. Juli abgesehen. „Dabei entstand erheblicher Sachschaden“, berichtet die ÖVP Bleiburg in einem Posting im sozialen Netzwerk Facebook, das bereits rund 60 Mal geteilt wurde. Die Vorfälle seien umgehend der Polizei gemeldet worden, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Ermittlungen laufen noch

Was konkrekt vorgefallen war? „Im Freibad wurden Türen aufgebrochen“, sagt der zuständige Referent, Vizebürgermeister Johann Rigelnik (ÖVP), auf Nachfrage. Außerdem seien neben Brieftaschen auch Wechselgeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen worden – wie auch vonseiten der Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt wird. Nichtsdestotrotz konnte das Bleiburger Schwimmbad am 19. Juli wie gewohnt öffnen.

„Beim Einbruchsdiebstahl im Vereinshaus des Tennisclubs ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt“, berichtet Polizeisprecher Matthias Kogelnig. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr zu den beiden Einbruchsdiebstählen mitgeteilt werden.

Zeugen werden gesucht

Die ÖVP Bleiburg ersucht in ihrem Facebookbeitrag indes all jene Personen, die in der betreffenden Nacht „verdächtige Beobachtungen“ im Bereich des Freibades oder des Tennisvereins gemacht hätten, diese direkt der Polizeiinspektion Bleiburg mitzuteilen.