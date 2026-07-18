Steinacher im Sommergespräch mit Kleine Zeitung-Redakteurin Petra Mörth in einem Gastgarten in Griffen © Thomas Hude

Bis zu seiner Freistellung im Vorjahr versah der gebürtige Klagenfurter Hans Steinacher, der seit Mitte der 1990er-Jahre in Völkermarkt lebt, bei der PI Griffen Dienst © Privat

In seiner Ära als FPÖ-Stadtrat in Völkermarkt, die nach den Gemeinderatswahlen 2021 aufgrund der Verluste der Blauen endete, polarisierte Steinacher stark © Thomas Hude