„Bei mir kann man sich am Weg zur Arbeit einen Kaffee und eine Jause mitnehmen“, schildert Sandra Toplitsch (33) die Geschäftsidee hinter dem von ihr kürzlich eröffneten Imbissstand an der Seeberg Straße (B 82) in Kohldorf bei Kühnsdorf in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas. Die von Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr geöffnete „Sandra‘s Jausnstubn“ befindet sich auf dem Parkplatz vor dem Tanzlokal „Paar 2.0“, das ebenfalls seit heuer im Mai von Toplitsch betrieben wird. „Aufgrund der Lage bleiben auch viele Radfahrer stehen“, berichtet die Direktvermarkterin, deren Produkte großteils aus eigener Erzeugung von ihrem Hof stammen.

Sandra Toplitsch führt ihren Imbissstand „mehr oder weniger“ allein © Privat

Auch einige Sitzplätze vorhanden

Angeboten werden verschiedene Imbisse wie belegte Brote, Leberkäs-, Schweinsbraten- und Schnitzelsemmel, Berner Würstel mit Pommes oder Gulasch mit Semmel – die dank einiger Sitzplätze natürlich auch in Ruhe vor Ort genossen werden können. „Meine Speisekarte ist aber noch nicht in Stein gemeißelt“, sagt die Eberndorferin, die zuerst einmal schauen möchte, wie ihr Angebot angenommen wird. Die Preise auf ihrer bislang noch nicht verschriftlichten Karte wolle die Mutter von drei Kindern im Alter von 15, 13 und 10 Jahren jedenfalls „halbwegs leistbar“ gestalten.

Auf Bestellung bietet Toplitsch übrigens unter der Telefonnummer 0664/49 41 213 auch Wurst- und Käseplatten, Backhendl oder Schweinsbraten für Feiern an.