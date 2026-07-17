Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Freitag auf einem Parkplatz in Knittelfeld. „Ein Auto geriet mit der Hinterachse über den Parkplatzrand auf eine Böschung“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Knittelfeld. Wie das genau passieren konnte, ist nicht bekannt.

Allerdings: Der Fahrer soll sich nicht im Wagen befunden haben, als der Wagen davongerollt ist. Möglich ist, dass das Auto nicht richtig mit der Handbremse oder dem Gang gesichert worden ist.

Fahrzeug geborgen

„Mithilfe des Krans des Wechselladefahrzeuges gelang es den Einsatzkräften, den Pkw schonend zu heben und wieder auf die Straße zurückzusetzen“, so Einsatzleiter Alexander Biela.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Insgesamt rückten zwölf Einsatzkräfte aus.