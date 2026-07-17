In einem Leserbrief machte die Unternehmerin und ÖVP-Gemeinderätin Beatrix „Trixi“ Stornig kürzlich ihrem Ärger über die Dauerparker in der Kurzparkzone in der Völkermarkter Innenstadt Luft. Als Lösung schlug Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) die Einführung einer Gebührenpflicht in den blauen Zonen vor, in denen bislang mit der Parkuhr noch gänzlich kostenlos geparkt werden kann, vor. „Natürlich wäre ich für moderate Gebühren“, betonte er, der sich eine „offene Diskussion“ über das Thema wünschen würde.

„Weiterer Dolchstoß“ für die Stadt

Eifrig diskutiert wurde über Lakouniggs Vorschlag nach dem Bericht bereits im Online-Forum und auf der Facebookseite der Kleinen Zeitung. „Abzocken, eh klar. Dann fahr ich woanders hin und geb mein Geld dort aus!“, kündigt ein User an, der wie viele andere einer Gebührenpflicht ablehnend gegenüber steht. „Es werden noch weniger die Stadt aufsuchen“, prophezeit ein anderer. „Gebührenpflicht ohne Kontrolle wäre nur noch ein weiterer Dolchstoß“, meint der Verfasser eines anderen Kommentars, in dem das Problem mit den Dauerparkern aus der Sicht der Geschäftsbetreiber an Hauptplatz geschildert wird.

Doch es finden sich durchaus auch Befürworter der vorgeschlagenen Gebührenpflicht. „Eine sehr gute Idee, die aber nur funktioniert, wenn auch kontrolliert wird!“, lobt ein Leser. Der Verfasser eines anderen Kommentars meint dazu: „Gebührenpflichtige Kurzparkzonen finde ich gut, aber nur mit ,Köpfchen‘ – sprich mit Parkscheinautomaten, wo man auch das Kennzeichen eingeben muss (ist in Italien und Frankreich Standard).“ Ein Userin regt an, dass man den Anrainern Dauerparkscheine zur Verfügung stellen sollte. „Die restlichen Parkflächen mit Parkgebührverordnung versehen. Geschäftsbetreiber sollen genauso Parkgebühren zahlen. Andere Städte machen das auch so.“

User fordert konsequentes Abstrafen

Die Problematik für sich auf den Punkt bringt dieser Kommentar: „Es wäre so einfach, wenn Dauerparker konsequent abgestraft würden (auch Gemeindebedienstete und Geschäftsinhaber, die am Hauptplatz den ganzen Tag direkt vorm eigenen Geschäft stehen), wären genug Parkplätze vorhanden.“

Hierzu muss festgehalten werden, dass es rechtlich zulässig ist, durch Wegfahren und neuerliches Einparken eine Parkuhr neu zu stellen und damit erneut für die zulässige Dauer zu parken. Das Weiterdrehen einer Parkuhr – ohne das Fahrzeug zu bewegen – ist hingegen verwaltungsstrafrechtlich relevant – und werde vonseiten der Stadt auch konsequent geahndet.