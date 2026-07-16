Am Donnerstag zwischen 2.30 Uhr und 5.45 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße zwischen Grabelsdorf und Mökriach im Bezirk Völkermarkt. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte der 50-Jährige zu Sturz gekommen sein und blieb verletzt liegen.

Motorradfahrer war tot

In den frühen Morgenstunden gegen 5.45 Uhr wurde der Motorradfahrer von einem vorbeifahrenden Mann gefunden. Der Zeuge setzte den Notruf ab.

Doch der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des 50-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt feststellen, bestätigt die Polizei.

Die Betroffenheit in der Region ist groß. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Leiter eines bekannten Restaurants am Klopeiner See.