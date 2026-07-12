Tiefe Bestürzung herrscht nach dem Tod von Philipp Steinmayr. Der 32-Jährige verunglückte am Samstag auf dem Automotodrom Brno in Tschechien tödlich. Auch der 43-jährige Rumäne Adrian Rus verlor nach einem Unfall sein Leben.

Steinmayr, der unter dem Spitznamen „Stone“ bekannt war, gehörte über Jahre hinweg zum festen Fahrerfeld der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM). Zwei Jahre nach seinem letzten Einsatz als Stammfahrer in der Superbike-Klasse endet seine Karriere auf tragische Weise.

Wie die FIM Europe mitteilte, ereignete sich der folgenschwere Unfall während des Samstagsprogramms der Alpe-Adria-Meisterschaft. Trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte konnten die Ärzte Steinmayr nicht mehr retten. Adrian Rus wurde zunächst in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch später seinen schweren Verletzungen.

Nach dem Unglück entschieden die Veranstalter laut Euro Moto, das gesamte restliche Rennwochenende abzusagen. Betroffen sind unter anderem die Bewerbe des Supersport-300-Europacups, des Supersport-600-Europacups, des Superstock-1000-Europacups sowie der Frauen-Europameisterschaft.