Liegt der Red Bull Ring in Spielberg schon recht abgelegen, setzt der deutsche Sachsenring in dieser Hinsicht nochmal einen drauf. Hier ist außer ein paar Streusiedlungen wirklich weit und breit nichts. Die nächste größere Stadt, Zwickau, liegt gute 35 Autominuten entfernt. Diese geographische Isolation hat aber auch seine Vorteile. Der größte ist wohl das Ausbleiben irgendwelcher Anrainerbeschwerden, denn der Lärm, den besonders die MotoGP-Maschinen verursachen, ist nicht zu unterschätzen. Selbst aus sicherer Entfernung auf einer hohen Plattform ist das Aufheulen der Motoren am Start ohrenbetäubend. Ohne Ohrenschutz ist ein komplettes Rennen fast nicht zu ertragen, selbst wenn es sich nur um den kürzeren Sprint handelt. Trotz der schieren Unendlichkeit des Geländes ist alles sehr übersichtlich und perfekt organisiert. Jede wichtige Location war in Windeseile zu finden, dennoch merkt man beim Durchschreiten des Paddocks und der äußeren Wege, dass der Sachsenring schon etwas in die Jahre gekommen ist. Die Tribünen wirken, als ob sie jeden Moment in sich zusammenfallen können, der Durchgang in die Fahrerlager beherbergt steile Stufen, ist damit also alles andere als behindertengerecht. In Spielberg gibt es zumindest einen Aufzug. Die Strecke selbst ist zwar spektakulär, aber ein wenig lieblos aufbereitet. Die Fahrer schauen immer nur auf grauen Beton.

Doch all das hält über 100.000 Fans nicht davon ab, nach Hohenstein-Ernstthal zu pilgern, wie die angrenzende Ortschaft heißt. Der Andrang ist auch deswegen so enorm, weil es derzeit das einzige große Motorsportevent in Deutschland darstellt, seit die Formel 1 das motorsportverrückte Land auf unbestimmte Zeit links liegen gelassen hat. Denn sobald sich die wagemutigen Piloten in Position begeben und das Adrenalin einschießt, zählt die Umgebung nicht mehr, da geht es nur noch um Geschwindigkeit.

Sportlich gab es ein Lebenszeichen

Diese hatte am Samstag Marc Márquez am besten unter Kontrolle. Der „König vom Sachsenring“ wurde seinem Namen einmal mehr gerecht und triumphierte auf seiner Ducati sowohl im Qualifying als auch im Sprintrennen. Damit schlug der WM-Fünfte eindrucksvoll zurück. Enttäuschend blieben die KTM-Piloten, was nach der Unterarmverletzung von Pedro Acosta aber zu erwarten war. Nach seinem achten Platz übte der Spanier scharfe Kritik am Sprintformat: „In seiner derzeitigen Form ist der Sprint langweilig. Aufgrund der halben Renndistanz ist alles so statisch. Es gibt kaum Action. Man sollte eine fixe Rundenzahl festlegen, anstatt immer nur starr die halbe Renndistanz zu absolvieren. Immerhin konnte ich zwei Plätze gutmachen, nach der Operation darf ich nicht unzufrieden sein.“ Brad Binder kam nicht über den zwölften Rang hinaus, war bei der Autogrammstunde aber sichtlich besser gelaunt als sein spanischer Teamkollege. Einen schweren Rückschlag musste Marco Bezzecchi hinnehmen. Der Italiener stürzte in Kurve sieben schwer und fällt nach einer Fraktur des linken Schlüsselbeins das ganze Rennwochenende aus. Er ist bereits in seine Heimat gereist, um sich operieren zu lassen. Österreichs einziger Vertreter an diesem Wochenende enttäuschte. Der Oberösterreicher Leo Rammerstorfer belegte in der Moto3 nur den 21. Startplatz.