Kaum abgeschoben – und schon wieder zurück: Eine Frau, die länger als „U-Boot“ in Graz gelebt hat, ist von der Polizei Richtung ungarische Heimat zur Staatsgrenze gebracht worden. Wenig später saß sie aber bereits wieder im ersten Zug zurück Richtung Österreich. Ihr Pech: Weil sie gleich darauf ausgerechnet beim Schwarzfahren in Graz erwischt wurde, endete für die Ungarin das dreiste Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Zur Vorgeschichte: Trotz Aufenthaltsverbot schaffte es die Frau, in der steirischen Landeshauptstadt unterzutauchen, sich der Verfolgung der Behörden zu entziehen. „Sie wissen schon, dass Sie in Österreich ein Aufenthaltsverbot haben, oder?“, wird die Ungarin von Richter Martin Heissenberger am Straflandesgericht gefragt. Die Dame nickt, schickt ein leises „Ja, tut mir leid“, nach.

Abgeschoben, aber in Graz wieder aufgetaucht

„Die Angeklagte hat offenbar nach der Abschiebung gleich den ersten Zug retour genommen. Und was passiert? Sie wird gleich darauf wieder in Graz erwischt – mit zwei Promille ohne Ticket im Bus“, fasst Staatsanwalt Georg Barth zusammen. Weil Unverschämtheit schwer anzuklagen ist, muss sich die Frau wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung (beides im Versuchsstadium) verantworten. Denn gegen einen Inspektor soll die Frau die Faust nicht nur erhoben, sondern mit derselben auch ausgeteilt haben.

„Ich habe mich ein bisschen gewehrt, aber den Inspektor nicht auf die Brust geschlagen“, hat die Frau bei der Polizei einst zu Protokoll gegeben. Jetzt ist sie geständig: „Das kann durchaus sein, dass ich ihn geschlagen habe. Da bekenne ich mich dann lieber gleich schuldig.“ Entschuldigen möchte sie sich ruckzuck. Der Inspektor akzeptiert: „Sehr gerne. Alles gut.“

Schwarzfahrerin wegen Widerstand verurteilt

Für den Übergriff auf den Polizisten wird die Ungarin verurteilt. Neun Monate Haft, drei davon im Gefängnis. „Versuchen Sie vom Alkohol fernzubleiben“, rät der Vorsitzende und weist nochmals auf das Aufenthaltsverbot hin. Dieses verhindert Weisungen: „Es ist schwierig, Ihnen Bewährungshilfe oder eine Alkoholtherapie mit auf den Weg zu geben. Sobald Sie entlassen sind, müssen Sie ja das Land verlassen.“ Die Verurteilte nickt: „Nach dem Gefängnis fahre ich sofort direkt nach Ungarn.“