Das Jahr 2024 bot eine der spannendsten MotoGP-Entscheidungen des letzten Jahrzehnts. Lediglich zehn Punkte trennten den Sieger Jorge Martin vom unglücklichen Zweiten Francesco Bagnaia. Der Dritte Marc Márquez hatte damals aber schon mehr als 100 Zähler Rückstand. Nach dem Alleingang des eben erwähnten siebenfachen Champions im Vorjahr könnte das Feld in dieser Saison noch enger zusammenrücken und sogar einen Vierkampf um den Titel entfachen.

Vor dem heute startenden Großen Preis von Deutschland am Sachsenring führen die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Marco Bezzecchi durch sieben Punkte getrennt das Feld an. Dahinter lauern aber bereits Fabio Di Giannantonio sowie der Überraschungs-Japaner Ai Ogura, der den letzten Grand Prix in Assen für sich entscheiden konnte. Der Dominator des abgelaufenen Jahres liegt nach Maschinenpech und unglücklichen Stürzen nur auf dem fünften Platz, aber mit 40 Punkten Rückstand immer noch in Schlagdistanz.

Grund für dieses plötzliche Zusammenrücken des Feldes ist neben der Schwächephase von Marc Márquez auch die neuen Regularien der FIM, die für die WM 2026 festgelegt hat, dass die drei führenden Teams der letzten Jahre Ducati, Aprilia und auch KTM, ihre Motoren nicht weiterentwickeln dürfen. Diese Maßnahme soll den Übergang zur 2027 startenden Ära flüssiger gestalten, denn ab kommender Saison verkleinern sich die Motoren von 1000cc auf nur noch 850cc.

Aprilia setzt alles auf eine Karte

Laut eigener Aussage hat Aprilia die 2027er-Saison schon früh geopfert, um alle Ressourcen in die Entwicklung der diesjährigen Maschine zu stecken. Denn obwohl das Rumschrauben am Motor selbst verboten ist, können Aerodynamik, Fahrwerk und Abgassysteme weiterhin nachgebessert werden. Ob der italienische Rennstall am Sachsenring wieder zurückschlagen kann, wird sich zeigen.

Weiter auf den ersten Saisonpodestplatz wartet noch KTM. Pedro Acosta ist zwar mit 76 Punkten Rückstand auf Martin statistisch gut dabei, für ganz vorne reicht es aber (noch) nicht. Die Oberösterreicher, die das „Einfrieren“ der Motorentwicklung befürworten, obwohl sie selbst betroffen sind, rechnen mit einem Leistungssprung im neuen Reglement. KTM-Motorsportchef Pit Beirer gibt sich zuversichtlich: „Das neue Paket in Kombination mit dem, was wir über die letzten Jahre gelernt haben, könnte zukünftig eine Richtmarke für den Sport werden.“ Zu der Leistung dieser Saison hat er gemischte Gefühle: „Unser Konzept war nicht stark genug und zu konservativ, um ans absolute Limit zu gehen.“ Technische Gebrechen haben heuer dazu geführt, dass KTM die Leistung seiner Maschinen künstlich drosseln musste, um eine Zielankunft zu garantieren. Nach den turbulenten letzten beiden Rennen ist auch im deutschen Hohenstein-Ernstthal keine sichere Prognose abzugeben. Die ersten Weichen werden schon heute im Qualifying (ab 10.50 Uhr) sowie im anschließenden Sprintrennen (15 Uhr) gestellt.