Am Sonntag um Punkt 14.44 Uhr singt Operntenor Jonas Kaufmann vor dem Start des Formel-1-Grand Prix am Red-Bull-Ring in Spielberg die österreichische Bundeshymne auch mit der Zeile „Heimat großer Töchter und Söhne“. Eine solche Tochter ist sicherlich auch Andrea Pretzler aus St. Katharein im Lamingtal, zumal sie auch eine tiefe Vergangenheit mit der Formel 1 hat.

Andrea Pretzler hat sehr früh ihre Liebe zum Faserverbund kennengelernt. Sie hat auf der Montanuniversität in Leoben studiert und ist danach bei Mubea Carbon Tech in Salzburg gelandet. „Dort wurden bereits Teile für den Motorrennsport produziert“, erzählt sie. Danach wechselte sie zum „Hidden Champion“ Gerg nach Deutschland. „Das war für mich auch der Einstieg in die Formel-1-Technologie“, sagt Pretzler.

Lotus, Torro Rosso und Toyota

Hergestellt wurden Chassisteile aus Carbon, unter anderem für Toyota, später auch für Lotus. Beim US-Motorrad-Hersteller MotoCzysz konstruierte sie Kohlefaserrahmen für Motorräder. „Zuerst für die Moto-GP, dann haben wir uns auf e-Motorräder konzentriert.“ Nach der Rückkehr nach Österreich hat sie projektbezogen auch noch für Lotus und Toro Rosso gearbeitet. Nach einem Zwischenstopp beim Grazer Fahrzeugbauunternehmen Magna Steyr arbeitet sie bei der Firma Carbon-Solutions Hintsteiner in Mürzhofen.

Pretzler baute an Chassis-Teilen für Teams wie Lotus mit © APA (epa)

Auf die Frage, wie sie auf die Harfe und den Instrumentenbau gekommen ist, muss Pretzler lächeln. „Nach dem ungemein stressigen Berufsalltag in der Formel 1 suchte ich mir in Österreich ein zusätzliches Betätigungsfeld und bin durch Zufall auf die Harfe und deren komplexe Bauweise gekommen.“ Bislang gibt es weltweit nur ganz wenige Instrumentenbauer, die sich auf diesem Gebiet versucht haben.

Harfen werden normalerweise aus hochwertigen Hölzern wie Ahorn oder Fichte gebaut, die Carbonharfe aus dem Lamingtal bringt jedoch einige Vorteile mit sich: „Sie ist leichter, sie ist faktisch unzerstörbar, hat eine unbegrenzte Lebensdauer und sie ist unempfindlich gegenüber Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auch die Kosten sind gegenüber einer Konzertharfe aus Holz geringer. „Für eine Konzertreihe muss man schon mindestens 30.000 Euro hinlegen, meine Carbon-Harfe gibt es bereits ab 16.000 Euro“, sagt die Instrumentenbauerin.

„Geht oder geht nicht“

Die Konstrukteurin musste beim Bau der Harfe auf eine ihr bis dahin völlig unbekannte Komponente Rücksicht nehmen: den Klang. „In der Formel 1 hat es immer geheißen geht, oder geht nicht. Beim Instrumentenbau kommt der Klang dazu und damit alle Schattierungen eines Klangerlebnisses, der vielfach durchaus auch ein subjektives Empfinden sein kann.“

Bei einem Konzert im März konnte man den Klängen der Carbon-Harfe erstmals lauschen © KLZ/Albert Formanek

Den Prototypen hat Pretzler mittlerweile auf den Maibaum gebunden – „er hat sogar das Umschneiden schadlos überstanden, und sie hat sowohl Konzerthafen, als auch die traditionsreichen Volksharfen über ihr Unternehmen „Eclipse-Harp“ in ihrem Portfolio. „Vorerst biete ich meine Harfen zum Verleihen für Konzerte und Proben an. Damit haben Harfenisten die Möglichkeit, mein Instrument auszuprobieren.“