Es sind Versuchungen, denen nur schwer zu widerstehen ist. Bereits am Vormittag bestellen die ersten feierlustigen und gleichermaßen hungrigen Niederländer am Campingplatz-Bereich PINK beim Imbissstand von Mariana Zinner ein Käsekrainer eingerollt im Langos. Das Ganze passiert in gebrochenem Deutsch, aber natürlich mit extra Knoblauch.

„Das ist es“, sagt Zinner. Begegnungen wie diese machen das „Standler“-Dasein für sie aus. „Man ist immer unter Leuten, die sich freuen und gut aufgelegt sind“, erklärt Zinner und sagt außerdem: „Hier in Spielberg beim internationalen Publikum kann ich sogar noch mein Englisch verbessern.“

Mariana Zinner mit Peter Dietrich von PINK Camping © KLZ/Markus Lösel

„Jeder Kirtag ist ein Highlight“

Die Idee, einen mobilen Imbissstand zu kaufen, hatte die Kindbergerin während der Corona-Zeit: „Da hatte alles zu, aber meine Kinder wollten trotzdem einen Bubble Tea trinken. Ich habe mir dann gedacht, das kann ja auch nicht so schwer selbst zu machen sein.“ Nachdem sie einige weitere Leckereien ausprobiert und erfunden hatte, wie etwa eine „Bubble Waffel“, beschloss die gebürtige Rumänin, damit mobil durch die Steiermark zu rollen. „Es ist auch Freiheit, unterwegs zu sein und so vieles zu erleben. Jeder Kirtag ist auch ein Highlight.“

Mariana Zinner und ihr Firmenpartner Wolfgang Sorger © Pflegedienst Steiermark

Das Gefühl unter Menschen zu sein, kennt Zinner dabei auch noch von woanders. Seit zehn Jahren ist sie Teil des „Pflegedienstes Steiermark“, der rumänische Pflegekräfte vermittelt. „Mit ihrem unermüdlichen Engagement trägt sie maßgeblich dazu bei, dass Menschen in der Steiermark die Unterstützung und Betreuung erhalten, die sie verdienen“, wurde sie dafür zuletzt von der Wirtschaftskammer Steiermark geehrt.

Auch auf Instagram vertreten

Geht es nach den satten Niederländern gebührt Zinner auch Ehre für ihre Langos-Kreationen sowie ihrem „Bubble-Tea“, und natürlich dem Apfelstrudel, der sich als Nachspeise gegönnt wurde. „Es super, danke“, bringt eine Gruppe auf Deutsch hinaus. Es freut sie außerdem, dass mit Bankomatkarte gezahlt werden kann.

Wer wissen will, wo Zinner in den nächsten Tagen nach dem Grand Prix in Spielberg steht, kann das online auf Instagram oder Facebook herausfinden. Dort preist Zinner durchaus schmähvoll ihren Imbiss an. „Da haben mir meine Kinder als Influencer etwas beigebracht. Manche Trends probiere ich da gerne aus“, lacht sie. Neben der wöchentlichen Tour durch die Obersteiermark kann man Zinner für Veranstaltungen oder Firmenfeiern mit ihrem Truck buchen. Auch ihr Gasthaus in Kindberg steht trotz Schließung weiterhin für Veranstaltungen offen.