Nach dem Konkurs im März kämpft Gastronomin Yasmin Fritz noch immer um das Überleben ihres Lokals „Die Eule – das Lokal“ auf dem Völkermarkter Hauptplatz. „Ich glaube ganz fest daran, dass es weitergeht“, sagt die 34-Jährige, die seit der Wiedereröffnung ihres Lokals im Vorjahr nach einem Umbau jetzt genau das macht, was sie immer machen wollte. Angeboten werden in dem Café etwa täglich Frühstück und eine frische Mittags-Bowl, Kuchen und Sirupe auf biologischer, pflanzlicher und natürlich gesüßter Basis – und alles selbst gemacht. „Mein Herzensanliegen ist es aber, einen Raum bereitzustellen, in dem sich Menschen, die ein Projekt zum Wohl anderer starten wollen, vernetzen können“, beschreibt sie das Konzept mit Themenabenden, Workshops und Märkten, das mit jedem Tag „immer besser läuft“.

Nichtdestotrotz drängt die Zeit, denn für die Annahme des Sanierungsplans zur Entschuldung muss Fritz, wie die Kleine Zeitung bereits heuer im Mai berichtete, eine Quote hinterlegen, die im Idealfall 20.000 Euro beträgt. Um das dafür notwendige Geld aufzutreiben, hat die Gastronomin bereits große Unterstützung erfahren. Eine Freundin half ihr etwa, einen Spendenaufruf über die Crowdfunding-Plattform „gofundme“ zu starten, wodurch mittlerweile bereits 9840 Euro gesammelt wurden.

„Die Eule – das Lokal“ befindet sich auf dem Völkermarkter Hauptplatz © gofundme

Unter die Arme greifen der Gastronomin aber auch regionale Künstler, deren Bilder derzeit in der „Eule“ mit einem Mindestgebot ausgestellt sind. „Den Erlös aus dem Verkauf spenden sie für den Weiterbestand meines Lokals“, zeigt sich Fritz dankbar.

Wer sie mit ihrem Besuch unterstützen will, kann dies im Sommer von Montag und Dienstag von 8.30 bis 14 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und Samstag von 8.30 bis 13 Uhr tun.