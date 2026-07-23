Die Berliner Eheleute Joachim und Christa Witzke haben es wieder getan. Er zählt 92, sie 88 Lenze. Schon im Vorjahr berichtete die Kleine Zeitung über das außergewöhnlich rüstige Paar, das nach wie vor mit ihrem schweren, 165 PS starken BMW-Beiwagengespann nach Kärnten zur Familie Markert in den Tröpolacher Gasthof Durnthaler (Stadtgemeinde Hermagor) in den Urlaub fährt. Es sind an die 1000 Kilometer. „Einmal haben wir auf der Herfahrt übernachtet“, sagt Joachim Witzke. Jetzt verbrachten sie eine Woche Motorradurlaub im Gailtal. Am Donnerstag ging es wieder heim in die Bundeshauptstadt. „Wir waren viel in Kärnten unterwegs, und obwohl wir schon oft da waren, gibt es immer wieder etwas Neues und Schönes zu entdecken“, erzählen sie.

Seit 68 Jahren ein Ehepaar

Im Gasthof Durnthaler fühlen sie sich bestens umsorgt, diesmal stießen auch Tochter und Schwiegersohn dazu, die in Kötschach-Mauthen auf Campingurlaub waren. Die 1000 Kilometer lange Heimfahrt wollen die beiden in einem Stück abspulen. Wie im Vorjahr, da schafften sie diese Distanz problemlos. Lasse es der Verkehr auf der Autobahn zu, gehe es ordentlich zur Sache. „Dann sind schnelle 200 Stundenkilometer nichts Ungewöhnliches“, lacht der Motorrad-Enthusiast, der seit Jugendtagen Motorrad fährt, verschmitzt. Wo soll 2027 der Motorrad-Urlaub hingehen? „Natürlich nach Tröpolach, das steht fest“, sind sich die seit 68 Jahren verheirateten Motorradfreaks einig.