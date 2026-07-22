Ein weißes Pferd auf rotem Hintergrund ziert das Gemeindewappen der Gemeinde St. Stefan im Gailtal – nicht zufällig fiel die Wahl auf ein imposantes Ross. Die Züchter der Region sind bekannt für die Erfolge, die sie mit ihren geliebten Tieren seit jeher feiern – bis heute prägen diese die Traditionen im Unteren Gailtal. Maßgeblich daran beteiligt ist Familie Sternig aus Matschiedl. Erst kürzlich wurde Johann Sternig vom Landespferdezuchtverband Kärnten zum Haflingerzüchter des Jahres gekürt. „Es ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen, die jemandem in unserer Branche zuteilwerden kann“, freut sich der frischgebackene Preisträger.

Die Geschichte des Hofes begann mit der damals zweijährigen Haflingerstute Montana. Sie setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, darunter der Bau eines Stalls und eine Stutbuch-Aufnahme. 2006 brachte Montana das Hengstfohlen Majus zur Welt – es folgten sechs Geschwister. Mit 24 Jahren starb Montana schließlich an den Folgen einer Kolik.

Pferd Madonna bei der Leistungsprüfung © Landespferdezuchtverband Kärnten

Diese Pferde stehen in den Startlöchern

Zwei ihrer Nachkommen sind noch heute am Hof der Familie Sternig Zuhause: Meggy und Madonna. Diese brachte sechs Fohlen zur Welt und bescherte der Familie zahlreiche Erfolge, unter anderem bei der 21. Kärntner Leistungsprüfung. Bei den Anpaarungen vertraut Johann Sternig auf die Haflingerhengste in der näheren Umgebung – unter ihnen Blickfang, Arsenal, Winnie, Stallion und Walescano. Dessen Tochter Mira brachte dem Züchter bislang die größten Erfolge – unter anderem als Landessiegerin 2025 bei der Landes-Jungstutenschau.

Weiterer Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern, beziehungsweise im Stall. Sieben Pferde sind aktuell im Besitz der Familie – zusammengearbeitet wird mit der Nachbarsfamilie Bacher. „Es kommen immer wieder Tiere nach. Heuer haben wir zwei Stuten verkauft. Diese wurden uns von Interessenten förmlich aus den Händen gerissen. Übernächstes Jahr planen wir, erneut mit einem Tier die Stutbuch-Aufnahme anzustreben.“