Ein Motorradfahrer kam am Mittwochnachmittag auf der Lahnsattelstraße (B 23) in Neuberg an der Mürz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Kleinbus. Der Verletzte wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr nutzte ein Hebekissen, um den Bus anzuheben und den Biker zu befreien. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Motorradfahrer mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

21 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuberg/Mürz Mürzzuschlag und Kapellen standen im Einsatz.