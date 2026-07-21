Die Steiermark hatte – wie jüngst berichtet – 2025 mit 68 wieder mehr Verkehrstote zu beklagen als im Jahr davor. Auch im Vorjahr war in der Opferstatistik fast jeder vierte ein Motorradfahrer. Was im langjährigen Vergleich auffällt. „Während die Zahlen der Verkehrstoten bei Autounfällen seit den 1970ern stark gesunken sind, sind sie bei den Einspurigen auf deutlich höherem Niveau geblieben“, sagt Peter Felber, Chef des steirischen Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV).

2025 hat aber auch unser Bundesland einen traurigen Rekord aufgestellt. Bei 688 Unfällen haben sich so viele Motorradfahrer wie noch nie im Verlauf eines Jahres Verletzungen zugezogen. Auch österreichweit findet sich dieses Rekordhoch in der Unfallstatistik. Das Risiko, beim Motorradfahren verletzt zu werden, ist laut KfV unter Berücksichtigung der Fahrleistung rund 37-mal so hoch wie beim Pkw. Und 88 Prozent der Bike-Unfälle sind selbstverschuldet.

Immer mehr Motorräder und Mopeds

Ein Trend, der zum Unfallanstieg mit Verletzungen geführt haben dürfte: Immer mehr Steirer sind einspurig unterwegs. Österreichweit weist die Zulassungsstatistik ein Plus von 7,5 Prozentpunkten bei Motorrädern und sogar 15 Prozentpunkten bei Mopeds aus. Die Steiermark liegt da im Trend, wenn auch leicht unter dem Bundesschnitt. Vor allem in den urbanen Räumen, mit Graz und Umgebung an der Spitze, sind Zweiräder weiter auf der Überholspur: Vielfach als Zweitgefährt, das ein gutes Rezept gegen Stehzeiten im Stau und beim Spritsparen ist. Die Zahl der in Österreich zugelassenen Motorräder ist seit Jahren stark gestiegen. Ende 1970 waren rund 113.000 Motorräder zugelassen, Ende 2000 280.000, mittlerweile sind es rund 700.000.

Peter Felber, Chef des steirischen KfV © Privat

Kuratoriumschef Felber kann dieser Interpretation der Zahlen durchaus etwas abgewinnen. Natürlich steigen Unfallzahlen mit der immer größeren Menge an einspurig Motorisierten. Ein Grund, der in der Verletztenstatistik auch auf der Hand liegt: Gerade in den heißen Sommertagen verzichten die Biker auf die entsprechende Ausrüstung, wie eine KfV-Erhebung zeigt: 45 Prozent tragen keine angemessene Schutzkleidung, im Ortsgebiet sind es sogar 76 Prozent. Dabei bietet moderne Schutzkleidung mit Lüftungsklappen, Mesh-Material und cleverer Luftführung angenehme Kühlung. Die Folge: Es ist vor allem die steigende Zahl der Leichtverletzten im Ortsgebiet, die das Rekordhoch befeuert. Unter „leicht verletzt“ fallen per KfV-Definition aber sogar einfache Knochenbrüche.

Keine Schutzbekleidung, weniger Schmerzensgeld

„Es ist ein Irrglaube, dass einem bei geringem Tempo im Ortsgebiet nichts Schlimmes passieren kann“, warnt auch Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV. Die angemessene Ausrüstung reicht laut dem Experten vom Helm über Handschuhe, Motorradstiefel sowie Motorradbekleidung aus Textil oder Leder für Beine und Oberkörper. Robatsch empfiehlt auch, gerade bei Motorrädern mehr als das Mindestmaß an Schutzkleidung: „Das Präventionspotenzial mit Jacken, Westen oder Hosen, die mit Airbags ausgestattet sind, wird noch viel zu wenig genutzt. Airbag-Systeme in der Motorradbekleidung können vor allem auch bei moderatem Tempo dazu beitragen, die Schwere von Verletzungen wie Abschürfungen, Prellungen oder Rippenbrüchen zu verringern.“

Und noch eine Warnung kommt vom Kuratorium: Wer ohne Schutzkleidung bei einem Unfall verletzt wird, muss laut Judikatur sogar mit einer Reduktion des Schmerzensgeldes rechnen – selbst dann, wenn der Unfallgegner die volle Schuld am Unfall trägt.