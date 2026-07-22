Großer Erfolg für die Mittelschule 2 Leibnitz: Die Schule wurde erstmalig mit dem österreichischen MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. Für die feierliche Verleihung reiste man nach Wien – wo die Industriellenvereinigung gemeinsam mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Auszeichnung überreichten.

Die feierliche Verleihung in Wien © Markus Prantl

Die Prämierung belohnt Schulen, die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – lebendig vermitteln. Für die MS 2 ist das gelebter Alltag: Mit kreativen Projekten, Experimenten und modernen Lernformen wird Wissenschaft im Unterricht greifbar gemacht. Der Erfolg belohnt den Einsatz des Lehrerteams – und ist ein Ansporn den innovativen Weg motiviert weiterzugehen, heißt es seitens der Schule.